ننشر النتائج النهائية لانتخابات نقابات "المحامين" الفرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين برئاسة المستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى، نتائج الانتخابات التي أجريت يومي الأحد والاثنين.

وقالت اللجنة في بيان لها: "الحمد لله صاحب الفضل والمنة أن وفق مستشاري الهيئة في أداء الأمانة التي طوقت أعناقهم بأن أجروا كعادتهم انتخابات شفافة ونزيهة شهد لها القاصي والداني فلم يغبن أحد ولم يجامل غيره في جو من الود والحب والاحترام".

وأضافت الهيئة: "وها هي الهيئة تستكمل ما تعذر إجراؤه من انتخابات بعض النقابات الفرعية وفقًا لذات الأسس والمبادئ التي التزمت بها من قبل".

أولًا: يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2021

1- نقابة شمال الجيزة الفرعية:

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 11939 عضوًا، وبلغ عدد الحضور 2794 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية عن فوز ناصر متولي حسانين محمد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 766 صوتًا.

وفوز كريم محمد فتحي عبد السلام عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1286 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- رمضان عيد أحمد السيد كشك 1382 صوتًا.

2- أكرم سمير حسن الدماطي 1202 صوتًا.

3- وليد سرحان السيد محمد 1158 صوتًا.

4- السيد جابر عبد العال السيد 1091 صوتًا.

5- هيثم علي حسين محمد درويش 788 صوتًا.

6- سيف الإسلام محمد يوسف السيد 779 صوتًا.

7- أحمد سعيد إمام عامر 699 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1503 عضوًا.

2- نقابة طنطا الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 6355 عضوًا، وبلغ عدد الحضور 2701 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية عن فوز محمد محمد جلال محمد شلبي نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 896 صوتًا.

وفوز باسم جمال عبد النبي عبد القوي حشاد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 594 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- محمد خليل فتحي محمد عبد الرحمن رزق 1158 صوتًا.

2- حمادة محمد عبد الله شلبي 1079 صوتًا.

3- علي أحمد علي بليكع 1020 صوتًا.

4- محمد السيد عامر حسنين 873 صوتًا.

5- مصطفى محمد عبد الله الشاعر 823 صوتًا.

6- نادر عبد الرحمن السيد علي داود 676 صوتًا.

7- أحمد سعيد عبد الفتاح خليل 618 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1674 عضوًا.

3- نقابة البحر الأحمر الفرعية:

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 1244 عضوًا، وبلغ عدد الحضور 854 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية عن فوز مجدي سعيد محمد أحمد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 372 صوتًا.

وفوز مصطفى عادل محمد خليل عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 338 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- حسام حسن توفيق حسن 609 صوتًا.

2- محمد أحمد محمود وهبة الله 405 صوتًا.

3- عادل حادي عمر حمدون 371 صوتًا.

4- كرم محمد عبد العزيز الصادق 371 صوتًا.

5- وائل محمد السعيد محمد صلاح 360 صوتًا.

6- وائل إبراهيم الطواب دسوقي 245 صوتًا.

7- محمد فاروق جوده محمد 216 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 433 عضوًا.

4- نقابة القاهرة الجديدة الفرعية:

انعقدت جمعيتها العمومية للمرة الأولى بمقر النقابة العامة للمحامين، ولم يكتمل النصاب القانوني لها، مما أسفر عن تأجيل انعقادها ليوم الأحد المقبل الموافق 21 فبراير الجاري.

ثانيًا: يوم الإثنين الموافق 15 فبراير 2021

1- نقابة جنوب القاهرة الفرعية:

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 12251 عضوا، وبلغ عدد الحضور 1877 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بعد أن استبعدت صناديق اللجنة الفرعية رقم 14 لما ثبت لديها من مخالفات في إجراءات التصويت فيها على النحو المبين بالمذكرة المرفق صورتها في الأوراق، عن فوز حسن محمد أمين نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 873 صوتًا.

وفوز صلاح سيد صلاح الدين إبراهيم عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 652 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- حسن عبد الحميد محمد أحمد 855 صوتًا.

2- كرم خليفة علي عبد النبي 815 صوتًا.

3- محمد جمال محمد سلامة 796 صوتًا.

4- عمرو إبراهيم محمد إبراهيم 788 صوتًا.

5- بدر محمد علي الرماح 759 صوتًا.

6- محمد محمود لبيب 734 صوتًا.

7- محمد عبد الرحمن محمود عبد الرحمن 651 صوتًا.

8- محمد مصطفى عثمان مصطفى 624 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 978 عضوا.

2- نقابة حلوان الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 8715 عضوا، وبلغ عدد الحضور 2365 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية عن فوز جمال فتحي أبو بكر أحمد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 910 أصوات.

وفوز عبدالرحمن سليمان أحمد حسن عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 943 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- أحمد فؤاد طه حسن 986 صوتًا.

2- هيثم جلاب عبد العزيز محمد 915 صوتًا.

3- عادل نوح الصادق حمودة 846 صوتًا.

4- شادي محمد عبد الرحمن عبد الغني 825 صوتًا.

5- محمد أحمد محمد علي 700 صوت.

6- محمد خيري أبو العلا عبد الخالق 691 صوتًا.

7- أحمد سمير أبو سمرة علي 609 أصوات.

بينما لم يوافق على الميزانية 1387 صوتًا.



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