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​وزير البترول: النهوض بقطاع التعدين يتطلب بنية تشريعية أولًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع التعدين في مصر، لم يأخذ نصيبه الكافي من الاهتمام في الفترة السابقة، لعدة أسباب، مضيفًا أنه تم اعتماد خارطة طريق للنهوض بالقطاع من خلال عدد من الإجراءات أولها إقرار عدد من التشريعات الخاصة بالتعدين من خلال مجلس النواب.

وأضاف الملا، خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمد محمود، أن الإطار التشريعي لم يكن يجذب أي مستثمر في القطاع التعدين، بالإضافة إلى العمل على إطار آخر وهو الترويج لقدرات مصر في التعدين، وتم إعداد خريطة جيوليجية استثمارية تم طرحها على العالم والمستمر المحلي وطرحها للسوق العالمي، ونظام التراخيص الجديدة والمزايدات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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