شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعدادات تحسبا للطقس السيئ بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة قنا، درجة الاستعدادات القصوى، تحسبا للطقس السيئ والذى أعلنته هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القليلة القادمة.

من جانبة، أكد اشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم إعلان رفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظة، وذلك طبقا لما جاء في تقرير هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدا تفعيل غرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا، لتلقي أي بلاغات وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

ووجه محافظ قنا مسؤولي إدارة الأزمات بالتنسيق مع الحماية المدنية ورؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بتجهيز كل الإمكانيات المتاحة على أن تكون على استعداد تام في حالة حدوث أي طارئ، كما وجه بالتنسيق الدائم مع المحافظات المجاورة وغلق الطرق فور الإبلاغ عن حدوث أخطار ناتجة عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالتعاون مع مسؤولي الطرق والكباري بالمحافظة للحفاظ علي سلامة المواطنين، موضحا أنه تم التشديد على المتابعة المستمرة لنقاط الإغاثة وأماكن الإيواء والتأكد من جاهزيتها بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف، كما تم توجيه مسؤولي التموين بتجهيز المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية.