شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مراكز تعلن الطوارئ لمواجهة التقلبات المناخية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأجهزة التنفيذية داخل 9 مراكز بمحافظة المنيا، حالة الطوارئ، لمواجهه التقلبات المناخية، من تفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، خاصة على الطرق السريعة، والتأكد سلامة غرف الصرف الصحي بالشوارع والميادين بالمدن، جاهزية سيارات كسح المياه بالوحدات المحلية القروية، وفرع مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المراكز.

وقرر المحافظ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

وشدد المحافظ على تفعيل غرفة الأزمات والكوارث على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.