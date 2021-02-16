شكرا لقرائتكم خبر عن محامي: التشريعات المصرية تحظر تداول «البيتكوين» إلا بترخيص من البنك المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إن التشريعات الحكومية المصرية تحظر تداول عملة البيتكوين إلا بترخيص من البنك المركزي، وهذا يجعلنا نشير إلى أن هذه العمليات تخضع لعمليات سرية.

وأوضح ميزار، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن المواقع الأجنبية تغلق على المصريين عملية البحث والتداول لتلك العملة الرقمية.

وأضاف أن الشعب المصري لا يرحب بأي فكرة بها دفع أموال غير مؤمنة إلا مع الدولة، لافتاً إلى أن هناك فرق بين العملة الرقمية والمستريح.

وأشار إلى أن بعض الدول العربية اعتمدت نظام العملات الرقمية.