شكرا لقرائتكم خبر عن «أزمات الأقصر».. رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات في الطقس غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت محافظة الأقصر، درجة الاستعداد نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا، بناء على تحذيرات الأرصاد الجوية، المرسل للإدارة العامة للأزمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.

حيث أعلن محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث المواطنين بتوخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراويه والزراعيه داخل المحافظه وخارجها، نظرا لنشاط وسرعة الرياح المتوقعة، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الآمان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود سياره في حالة انعدام الرؤية.

وأضاف أنه في حال حدوث أي طارئ الأتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على رقم 0952374903