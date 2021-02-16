شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا»: مشاركة واعظات في دورة الإرشاد النفسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، مشاركة 10 واعظات بنسبة 20% في الدورة التدريبية للإرشاد النفسي التي تقيمها المديرية لـ50 متدربا من الأئمة والوعاظ، بالتنسيق مع جامعة المنيا، ضمن برنامج وزارة الأوقاف التدريبي.

وأضاف «عبدالرازق» أن الدورة بدأت الاثنين بكلية الآداب بجامعة المنيا، بحضور عميد الكلية، وأعضاء هيئة تدريس، مؤكدا استمرار عقد الدورات للأئمة والواعظات بهدف زيادة الوعي التثقيف بما يحكمهم في مجال عملهم ويعود بالنفع على المجتمع.