شكرا لقرائتكم خبر عن متحف النوبة يعلن اختيار «مائدة قرابين حاكم الفنتين» قطعة الشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور راجح زاهر مدير عام متحف النوبة، إنه لأول مرة يتم تنفيذ تجربة جديدة، لاختيار قطعه أثرية نادرة لعرضها أمام جمهور الزائرين، وذلك بناء على توجيهات إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة.

وأضاف «زاهر»، أنه تم اختيار القطعة الأثرية لمائدة قرابين باسم «حقاايب»، حاكم اقليم الفنتين في عصر الدولة القديمة كقطعة الشهر نظرا لأهمية حقاايب، كأحد أهم حكام جزيرة الفنتين الأثرية، والذي قدسه المصري القديم، وبنوا له محراب في جزيرة الفنتين، وتوجد مقبرتة في مقابر وادي النبلاء بغرب أسوان.

و أشارت ثناء موسى وكيل المتحف للشؤون الأثرية، إلى أنه تم العثور على القطعة الأثرية في عام 1946م والمائدة من حجر الجرانيت الرمادي، يتوسط المائدة نقوش تمثل رغيف من الخبز وزهرية على كل جانب، أما الجزء العلوي عليه نقوش لقرابين تمثل أجزاء من ثيران، خضروات.

وأضافت أنه على جانبي المائدة توجد كتابات هيروغليفية فعلي الجانب الأيمن تقرأ: القرابين التي يقدمها «حقاايب» للإله «رع»، والإله «جب»، والإله «انوبيس»، وهو يعطيهم الماء البارد والعطور وكل شئ جيد لروح الحاكم ورئيس الكهنة، أما الجانب الأيسر عليه نقوش تقرأ: القرابين التي يقدمها حقاايب «إلى الإله أوزيريس، الإله العظيم، سيد ابيدوس وهذه القرابين هي الخبز والبيرة، الثيران، الطيور لروح الحاكم ورئيس الكهنة».

وأشارت إلى أن تاريخ المائدة يرجع إلى عصر الملك سنوسرت الثالث من عصر الدولة الوسطى.