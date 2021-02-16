شكرا لقرائتكم خبر عن رغم استقرار حالة الطقس.. توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد شرابي، نقيب الصيادين بالبرلس في كفر الشيخ، أنه تقرر وقف عملية الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس باكر لسوء الأحوال الجوية المتوقعه.

وأضاف «شرابي»، أنه لن يسمح بعمليات الصيد إلا بعد تحسن الأحوال الجوية، وأن الصيادين لزموا منازلهم حرصا على حياتهم ومعدات الصيد خاصتهم لحين تحسن الأحوال الجوية، لافتا إلى أن البحر والبحيره حاليا لا يوجد بهما عواصف أو أمواج، ولكن الصيادين التزموا بالتعليمات خشية تغير الأحوال الجوية في أي وقت.