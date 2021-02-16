شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حالة الطوارئ وإنشاء غرفة عمليات بالديوان العام بالمحافظة وغرف فرعية بالوحدات المحلية وبالقطاعات الخدمية لمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، للتعامل الفوري عند هطول الأمطار، والتخلص منها أولا بأول، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي والوحدات المحلية.

وقال المحافظ إنه كلف رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية بالتواجد والتعامل الفوري مع أي أحداث والتنسيق مع غرفة عمليات بالمحافظة في حالة الحاجة إلى معدات كسح.

وأضاف أنه علي اتصال برؤساء الوحدات المحليه للاطمءنان علي جاهزيتهم للتعامل مع سقوط الأمطار ، كما أنه قام بجوله في عاصمة المحافظه للتأكد من جاهزية كافة الاجهزه المعنيه للتعامل مع أي متغيرات مناخيه محتملة .