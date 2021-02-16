شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: الحرارة 4 درجات بالصعيد وتحت الصفر بكاترين.. وثلوج على جبال وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تكون ذروتها غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

ونفت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، ما يتم الحديث عنه حول وجود أمطار ثلجية محملة بالبرد على كافة أنحاء الجمورية.

ولفتت إلى وجود منخفض جوي مرتكز على قبرص وبدأ بالتكوين بالقرب من الجزر اليونانية ومع مرور الوقت يتعمق بسبب التيارات القطبية الباردة.

واستطردت: هذا المنخفض يلتقى مع آخر على مصر، يصاحبهما تيار قطبي يتسبب في جلب كتل هوائية من جنوب أوروبا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى غدًا من 14 إلى 15 درجة مئوية، على أن تواصل الانخفاض الأربعاء وتصل إلى 11 إلى 12 درجة.

وأشارت إلى أن هناك إحساسًا بالبرودة خلال الليل ويتبعها انخفاض درجات الحرارة حيث تصل الصغرى 4 درجات في الصعيد، يصاحبها صقيع على المزروعات.

واستكملت أن درجات الحرارة تصل سالب 2 في سانت كاترين وهناك احتمالية لتشكل الثلوج على سلاسل جبال وسط سيناء ولذا تم غلق المنشآت السياحية من الثلاثاء وحتى الخميس.

وأكدت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التقلبات وعدم الاستقرار متوقعة وكانت هناك حالة مشابهة العام الماضي.

وأشارت لوجود نشاط الرياح يتبعه إحساس بانخفاض درجات الحرارة إضافة لاضطراب كامل في الملاحة البحرية في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ولكنها تكون أكثر في المتوسط، والموج يصل لـ 6 أمتار يوم الأربعاء وقد يصل للشاطئ.

وطالبت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتجنب الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والأشجار والمباني القديمة خشية السقوط بفعل التقلبات الجوية.

وأوضحت أن الأمطار بدأت اليوم ولكنها كانت خفيفة على مطروح والسلوم، على أن تزيد كمياتها غدا وتكون غزيرة ورعدية وثلجية ومصحوة بالبرد على وسط سيناء بينما تشهد العاصمة أمطار متوسطة ، وتكون خفيفة على شمال الصعيد.