شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 42 شيشه وغلق 9 مقاهي لمخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مساء اليوم الإثنين حملة بالمرور علي المقاهي والكافيتريات بمدينة الحامول للإطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد برئاسة سامح شيحة ، مصطفى مسعد نائبي رئيس المركز وقسم الإشغالات محمود عبد اللطيف ، عمرو شوقي ، ياسر موسى، مما أسفر عن ضبط ٤٢ شيشة وغلق عدد ٩ مقاهي لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية.

تأتي الحملة تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع تداول الشيش بالمقاهي والحفاظ علي نسبة ٥٠% من الأشغال.

مضبوطات

مضبوطات

مضبوطات

مضبوطات

مضبوطات