شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط يبحث مع لجنة المواقف خطة تنظيم مرور سيارات السرفيس داخل المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومندوب إدارة مرور دمياط ومديري إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري والمواقف، وكذا مديري إدارتي الإدارة الهندسية والمشروعات بالوحدة المحلية، حيث بحثت في مستهل الاجتماع محاور عملية تنظيم مرور سيارات السرفيس بطريق كورنيش النيل الذي يجرى تطويره خلال الفترة الحالية، وكذا الموقف الخاص بالمواقف المنتشرة بالمدينة.

وأكدت محافظ دمياط، على البدء في وضع استراتيجية محددة لتحسين جودة الخدمات المرورية لتيسير الحركة داخل المدينة والالتزام بوضع الاستيكرات الخاصة بخطوط السير على سيارات السرفيس، وشددت على البدء في إعداد محاور هذه الخطة بالتعاون بين الوحدة المحلية وإدارتي المرور والمواقف، وتنفيذها في أسرع وقت، مؤكدة أيضاً على تكثيف المتابعات على المواقف وزيادة النقاط المرورية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع المظهر الحضاري العام لمختلف المناطق.