شكرا لقرائتكم خبر عن «بداية الطقس السيئ».. انخفاض درجات الحرارة في الدقهلية وحصر المنازل المحتمل تعرضها للضرر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الدقهلية، الليلة، انخفاض في درجات الحرارة ورياح باردة، ما زاد الشعور بالبرودة بين المواطنين كبداية لموجة الطقس السيئ، الذي حذرت منه الأرصاد بدءا من غدٍ الثلاثاء.

وأعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى لاحتمالية تعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة والثلجية وأصدرت تعليمات لرؤساء المجالس والمدن بحصر المنازل المعرضة للضرر والعمل على توفير بدائل في حالة حدوث أي طارئ، وحذرت الوحدات المحلية المواطنين من السفر على الطرق أو لمس الأعمدة خاصة وقت هطول الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من منخفض جوي قادم من قبرص يضرب البلاد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويزيد الإحساس بالبرودة، وسقوط ثلوج على سانت كاترين ودرجات الحرارة هناك تكون تحت الصفر.

وأكد بيان للهيئة أنه بدءا من غد الثلاثاء يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية ومائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، بينما يكون دافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وجود نشاط للرياح على جميع الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة ورعدية وطقس بارد على السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكقر الشيخ والدقهلية، غدا الثلاثاء .

يذكر أن محافظة الدقهلية سبق وتعرضت لموجة من الطقس السىء والأمطار الثلجية تسببت في وفاة شخصين وغرق بعض المنازل ووقع الحوادث.