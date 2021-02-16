شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: امتحان الشهادة الإعدادية 4 مارس على ثلاثة أيام والنقل يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2020 / 2021م، مؤكدًا أن جميع الجداول التفصيلية للامتحانات ستكون متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المواد التي لا تضاف للمجموع يؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسي، وجاءت الضوابط والإجراءات التي وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات كالتالي: -

المرحلة الإعدادية والبعوث الإسلامية:

تُجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، بواقع يومين لكل صف دراسي، على أن يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان المواد الأزهرية (القرآن الكريم والمواد العربية والشرعية) يوم الثلاثاء 2 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الخميس 4 مارس، في حين يُمتحن طلاب الصف الثاني الإعدادي المواد الأزهرية يوم الأربعاء 3 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم السبت 6 مارس، ويمتحن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على مدى ثلاثة أيام، القرآن الكريم والمواد الشرعية يوم الخميس 4 مارس، المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس، اللغة العربية 9 مارس 2021.