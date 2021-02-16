شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: القرارات التى صدرت عن الوزارة لايمكن أن تكون فردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إنه لايمكن للقرارات التى صدرت عن الوزارة أن تكون فردية فهى قرارات سيادية، مشيرا إلى أنه تم دراسة كل القرارات التي تم اتخاذها لاستئناف الدراسة، وإجراء الامتحانات ويتم العمل بمعادلة شهادات التعليم الأجنبى بمثيلتها في مصر .

وتابع شوقى خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbcوالذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أنه تم إنقاذ مستقبل طلاب التعليم الأجنبى خلال العام الماضى، ويتم التدخل في التعليم الأجنبى لإنقاذ أبناءنا.

وواصل شوقى قائلا إنه يجب أن تضع الجامعات المصرية شروطها للإلتحاق وتطبق على التعليم الأجنبى، مضيفا أنه لايمكن إرضاء الجميع وكذلك لايمكن أن يتم أخذ رأى 100 مليون مصرى، مشيرا إلى أن نموذج الامتحانات المتداول من العام الماضى، وأن هناك قواعد ونظام خاص للتعامل مع الطلاب العائدين من الخارج وسيتم الإعلان عن ذلك خلال أسبوع ومن الممكن أن تكون الامتحانات للعائدين من الخارج إلكترونيا وعن التعليم الفني فسيتم الإعلان عن آلية الامتحانات والحضور خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر .