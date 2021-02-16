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شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: الصفوف الأولى بدون اختبارات و امتحان الشهادة الابتدائية 27 فبراير والان مع تفاصيل الخبر
رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية:
1- رياض الأطفال والصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يُكتفَى بتقييمهم عن طريق معلميهم كما هو المتبع.
2- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يتم امتحانها بدءًا من السبت الموافق 27/2/2021م حتى الثلاثاء الموافق 2/3/2021م، على أن يؤدي طلاب الفرقتين الرابع والخامس الابتدائي امتحان القرآن الكريم، والتربية الإسلامية يوم السبت الموافق 27 فبراير، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الاثنين 1 مارس، ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية القرآن الكريم والتربية الإسلامية يوم الأحد 28 فبراير، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021.