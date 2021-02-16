شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: الصفوف الأولى بدون اختبارات و امتحان الشهادة الابتدائية 27 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2020 / 2021م، مؤكدًا أن جميع الجداول التفصيلية للامتحانات ستكون متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المواد التي لا تضاف للمجموع يؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسي، وجاءت الضوابط والإجراءات التي وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات كالتالي: -

رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية:

1- رياض الأطفال والصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يُكتفَى بتقييمهم عن طريق معلميهم كما هو المتبع.

2- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يتم امتحانها بدءًا من السبت الموافق 27/2/2021م حتى الثلاثاء الموافق 2/3/2021م، على أن يؤدي طلاب الفرقتين الرابع والخامس الابتدائي امتحان القرآن الكريم، والتربية الإسلامية يوم السبت الموافق 27 فبراير، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الاثنين 1 مارس، ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية القرآن الكريم والتربية الإسلامية يوم الأحد 28 فبراير، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021.