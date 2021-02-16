شكرا لقرائتكم خبر عن نجدة الطفل: عقوبة عرض زوجين رضيعهما للبيع تصل للمؤبد وغرامة تصل لـ500 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صبرى عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، تفاصيل عرض زوجين رضيعهما للبيع بمقابل خمسين ألف جنيه في شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، متابعا أن الأبوين قررا هذا الأمر من أجل الفقر الذى يعيشان فيه، مشيرا إلى أن العقوبة تصل للحبس المؤبد وغرامة من الممكن أن تصل لـ 500 ألف جنيه.

وقال مدير خط نجدة الطفل خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcوالذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، إن وزارة الداخلية تحركت فورا وتم القبض على الأب والأم، مضيفا أنها اكتشفت أن الأب يعمل كهربائيا وعليه ديون.

كانت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، قررت، اليوم الإثنين، حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لعرضهما طفلتهما الرضيعة 6 أشهر للبيع مقابل 50 ألف جنيه، وقررت النيابة تسليم الطفل لأحد أفراد عائلة الأم لرعايته.

وطلبت النيابة، إجراء تحليل "dna" على الطفلة، للتأكد من نسب الطفلة للمتهمة وزوجها وبيان ما إذا كانت ابنتهما من عدمه.