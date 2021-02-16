شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر يحذر مرضى الحساسية من سوء الأحوال الجوية: أنصح ببقائهم في المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد حتى يوم الخميس المقبل، حيث من المتوقع انخفاض كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح ما يؤثر على مرضى الحساسية في المقام الأول الأمر الذى يتطلب منهم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية.

في ذلك الصدد، نصح الدكتورهانى الناظر،عبر حسابه بموقع فيس بوك، قائلاً: "معلش أحيانا اضطر أكرر كلامي لكن والله خوفا علي مرضي الحساسية وحضراتكم من سوء الأحوال الجوية".



هانى الناظر عبر فيس بوك

وأضاف هانى الناظر: "علي الجميع إغلاق النوافذ جيدًا والتدفئة الجيدة وترطيب الجلد مساء بكريمات ترطيب أو فازلين وانصح أيضًا الذين يضطرون للخروج للعمل بإذن الله مثل حالاتنا بارتداء ملابس شتوية ثقيلة والله يحفظ حضراتكم جميعًا".

يشار إلى أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد حتى يوم الخميس المقبل، وهناك منخفض جوي مرتكز على جزيرة قبرص قادم من مناطق باردة، مضيفة أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاضا كبيرا قد تصل إلى 4 درجات على بعض مدن الصعيد، وتصل إلى أقل من الصفر على مناطق في سيناء من مثل سانت كاترين.