شكرا لقرائتكم خبر عن كلية اللاهوت الإنجيلية تحصل على الاعتماد الرسمى الأوروبى ورئيس الطائفة يهنئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والذي تتبعه الكلية، على الاعتماد الرسمي مِن المجلس الأوروبي للتَّعليم اللاهوتي European Council for theological Education (ECTE) لبرامج الكلية المختلفة.

وقال رئيس الإنجيلية: "نشعر بفخر عظيم لهذا الصرح التعليمي الكبير، والذي يسعى دائمًا إلى تحقيق أعلى مستويات الارتقاء الأكاديمي بمقاييس عالمية، من أجل إعداد قيادات مؤهلة على أعلى مستوى لاهوتي وأكاديمي، لخدمة الكنيسة والمجتمع في مصر والعالم العربي".