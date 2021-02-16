شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تداعب الأطفال ذوى الهمم وتقبل أيديهم ورؤسهم بمعرض ديارنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على مداعبة الأطفال من ذوى القدرات الخاصة خلال تفقد الجناح الخاص بمنتجاتهم بمعرض ديارنا للاسر المنتجة ،وقامت الوزيرة بتقبيل أيديهم ورؤسهم مما جعل الأطفال يلتفتون حول الوزيرة موجهين الشكر لها.

ويقام المعرض هذا العام على إجمالي مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80٪ منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنساني والإقليمي الرائد في رعاية كافة المقيمين على أراضيها.

وستشهد الدورة الجديدة للمعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، منها إمكانية كتابة الاسم علي ورق مخصص بالخط العربي، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية لتعليم المشاركين مختلف الفنون: الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز، كما سيتم تخصيص مكان لورش الاشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى توفير عدد من أجهزة الصراف الآلي والدفع الإلكتروني.