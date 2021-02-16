شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تشن حملات لإعادة الإنضباط ورفع كفاءة الخدمات بالاحياء والمراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز والمدن حملات مكبرة بمختلف القطاعات، وفي حي الهرم تم شن حملة مكبرة بشارع كعابيش لرفع كافة التعديات الموجودة علي حرم الطريق ورفع كافه الاشغالات وإعادة الإنضباط للشارع وتم التحفظ علي عدد من المضبوطات وايداعها بمخازن الحي

وفي هضبة الأهرام بضبط عددآ من المخازن بعقارات سكنية بدون ترخيص ومخالفة لإشتراطات الحماية المدنية بياناتهاة كالتالى":



مخزن زيوت طعام بالعقار 117 ز- مخزن ومحلات بويات بالعقار 129 ز - مخزن زيوت بالعقار 31 ح - مخزن مستحضرات تجميل بالعقار 398 ا - مخزن أدوات منزلية بالعقار 16 ص - مخزن أبواب بالعقار 10 ط -ومخزن كرتون تم اخلائه بمعرفة المالك بالعقار 34 ط .

- وقام حي العجوزة بتنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع جلال الدين الحمامصى بأجزاء من شارع السودان الى شارع الغريب و ذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري .

- وإستكمالآ لخطة رفع كفاءة وتطوير الشوارع بحي الدقي تم البدء في إحلال وتركيب بلدورات جديده بشارع سليمان جوهر تمهيدآ لبدء العمل علي تطوير الشارع لما يشهده من كثافات مرورية عالية إلي جانب بدء أعمال تطوير وتركيب بلدورات جديده بشارعي رفاعه وأمين الرافعي وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة بشوارع مقار الانصاري وتركيب كشافات ليد بشارعي جمعية النسر النور .

- وفي إطار خطة حي العمرانية برفع كفاءة الشوارع الداخلية تم احلال البلدورات المتهالكة بشارع المدرسة بجوار مسجد البحبوحى وأستبدالها ببلدورات حديثة.

- كما شهد حى بولاق الدكرور أعمال تركيب بلاط انترلوك بشارع طابا إلي جانب القيام بتنفيذ حملة اشغالات صباحية على الطريق الدائرى وشارع عدلى عبدالشافى متفرع من شارع ناهيا.

- كما تشهد مدينة الحوامدية تطوير عددآ من الشوارع بتركيب بلاط أنترلوك بالمشاركة مع المجتمع المدني وغلق سنتر تعليمي بشارع سعد زغلول بالإضافة إلي رفع عدد 150 طن مخلفات قمامة.

- وكذلك قام مركز ومدينة العياط برفع كفاءة منظومة النظافة من خلال تجريد طريق مصر أسيوط الزراعي امام قرية جرزا ورفع مستوي النظافة بقريتي وزاوية أبو سويلم بالوحدة المحلية بالقطوري.

- وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم شن حملة مكبرة أسفرت عن تحرير16مخالفه اشغال وعدد 3 محضر غلق وتشميع ورشتين ومحل بمطبخ كشرى ومصادرة عدد واحد مركبة توك توك بجانب تحرير عدد 5 محاضر عدم إرتداء الكمامة وتم إيداع المضبوطات بمخازن المركز كما تم فض سوق نكلا لما يشهده من تجمعات للمواطنين وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

- وفي مركز ومدينة أطفيح تم رفع حوالي 90 طن من مخلفات القمامة.