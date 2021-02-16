شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 80٪ من المشاركين بمعرض ديارنا من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن معرض ديارنا هذا العام يقام على إجمالى مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80٪ منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوى الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنسانى والإقليمى الرائد فى رعاية كافة المقيمين على أراضيها.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مساء اليوم الاثنين معرض «ديارنا للحرف اليدوية»، وذلك فى دورته الـ 61 والتى تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى » فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى.

وتفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أروقة المعرض، حيث استمعت للعارضين والمنتجات التى يقدمونها، مشيدة بما يتم تقديمه من منتجات من حيث جودتها وأسعارها التى تناسب جميع المواطنين.

وقالت وزيرة التضامن أن معرض ديارنا يحمل فى دورته هذا العام شعار " مصر بتتكلم حرفى " وهو ما يؤكد اعتزازنا بالأعمال الحرفية وجودتها، والتأكيد على التراث والثقافة، مشيرة إلى أن المعرض لكل المصريين، خاصة اننا نسعى لفتح أسواق جديدة ومتنوعة لتصدير المنتجات.

وأضافت نيفين القباج أن إقامة المعرض فى هذا التوقيت يوجه رسالة واضحة اننا مصممون على الانتاج والعمل، كما انه فرصة كبيرة لتبادل الخبرات ودمج الحرف بين العارضين وبعضهم البعض، مشددة على أن المعرض هذا العام يشهد وجود ورشة للأطفال لكى يخرجوا ابداعاتهم، ولتنشئة الاطفال على الفن، كما هناك اهتمام بالخط العربى وجماله لذلك يبرز المعرض مساحة واسعة للاهتمام بالخط العربي.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن المعرض يقام سنويا فى عدة محافظات، ويقام المعرض السنوى فى القاهرة، حيث يعتبر أكبر نسخة نظراً لاستضافة عدد أكبر من العارضين، مشيرة إلى أن الدورة الجديدة من المعرض تقام وفقاً لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقاً لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصرى فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا.