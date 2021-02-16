شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: معدل وفيات الأمهات بعد إنجاب الطفل الرابع عالى جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون السكان، إن الزيادة السكانية هى التحدى الأكبر أمام الدولة وعددنا أكثر من 100 مليون نسمة، مؤكدا أن الزيادة السكانية غير المنضبطة تؤثر على جهود التنمية والسمات الشخصية للفرد، ولفت إلى أنه خلال التسعة أشهر الأخير من يناير إلى سبتمبر، انخفضت معدلات الزيادة السكانية بنسبة 1.7% .

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل حول كيف تتعامل الدولة مع أزمة الزيادة السكانية .. وأيهما أنجح للتصدي للظاهرة تحفيز الملتزمين أم حرمان المخالفين ؟، أن الزيادة السكانية معطل للتنمية وتؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا: "نستقبل أكثر من 2 مليون و300 ألف مولود كل عام، مشددا على أن استمرار التوعية أمر هام".

وأوضح أنه جارى العمل على تنمية الخصائص السكانية من خلال تبنى برامج فعالة في التعليم والصحة، مؤكدا أنه كلما زاد مستوى تعليم المرأة وتوفير عمل لها كلما قلت معدلات الزيادة السكانية.

وتابع نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون السكان،: "نستقبل 200 ألف مولود سنويا نتيجة زواج القاصرات، فزواج القاصرات يزيد السن الإنجابى للمرأة وعلى المجتمع أن يلفظ هذه الظاهرة"،مضيفا: "معدل وفيات الأمهات بعد إنجاب الطفل الرابع عالى جدا، كما أن الطفل الرابع والخامس يعانون من نقص التغذية وتعليم غير جيد".