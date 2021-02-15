شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة تناشد الحكومة إدراج أصحاب المعاشات في مبادرة إحلال السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت سامية فوزي، مواطنة على المعاش، الحكومة، لإدراج أصحاب المعاشات ضمن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وقالت فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «عمري 55 عاما ليا رصيد في البنك وأريد المشاركة في المبادرة لكن الشروط غير منطبقة عليا كوني على المعاش».

وناشدت الإعلامية عزة مصطفى الجهات المعنية بتنفيذ مطالب بعض أصحاب المعاشات الراغبين في المشاركة بمبادرة إحلال السيارات.