شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «آثار سوهاج»: البيرة كانت المشروب المفضل لدى قدماء المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف عكاشة، مدير عام آثار سوهاج، إن اكتشاف أول مصنع في التاريخ لإنتاج البيرة في مصر يعتبر اكتشاف ملكي مرتبط بملوك الأسرة الأولى والثانية.

وأشار عكاشة، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، إلى أن المصنع عمره 5000 عام، كانت طاقته الإنتاجية تصل إلى آلاف اللترات في مدينة أبيدوس القديمة بمصر الفرعونية.

وأوضح أن البيرة كانت المشروب المفضل لدى قدماء المصريين، حيث كان يتم إنتاجها في هذا المكان الواقع في المحافظة.

وأضاف أن المصنع تبلغ طاقته الإنتاجية 22400 لتر من ثمانية قطاعات يحتوي كل منها على 40 حوضا فخاريا.