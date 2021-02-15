شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف مفاجأة عن موجة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار اعتبارا من الغد وستستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وأشارت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، إلى أن البلاد تتعرض لمنخفض جوي متمركز على جزيرة قبرص قادم من مناطق باردة جدا، فضلا عن وجود منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا يجلب كتل هوائية باردة جدا.

وأضافت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا حيث ستتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 14 إلى 11 درجة، بينما ستتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين 6 إلى 7 درجات خلال فترة عدم الاستقرار، فضلا على أن هناك مناطق ستنخفض فيها درجة الحرارة عن ذلك خاصة على شمال الصعيد.

ونوهت بأن درجة الحرارة الصغرى ستصل إلى أقل من صفر على كاترين والمرتفعات في سيناء، حيث قد تصل إلى «-2»، لافتة إلى أن ارتفاع الموج سيصل إلى 6 أمتار يوم الأربعاء.