شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالى»: استئناف الدراسة بالجامعات 27 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد 27 فبراير الجارى، وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بعد قرار مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع.

وقال الوزير إنه سيتم إجراء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول، حسب الجداول التى تعلنها الجامعات والمعاهد، على مواقعها الإلكترونية قبل موعد الامتحان بوقت كاف، نافيًا وجود أى نية لاستبدال الامتحانات بالأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، باستثناء بعض الجامعات التى أعلنت مسبقًا إجراء امتحانات إلكترونية، وذلك لتوافر البنية التحتية المعلوماتية بها.

وأضاف «عبد الغفار» أنه يمكن لأى طالب تقديم طلب إلى إدارة الكلية لتأجيل العام الدراسى، إن أراد ذلك، إذ سيتم النظر فى تلك الطلبات من خلال اللجان المختصة، دون احتساب ذلك العام الدراسى «عام رسوب» وفقًا للوائح والقوانين، لافتًا إلى استمرار تطبيق «التعليم الهجين» الذى يعد مزيجًا بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد فى الفصل الدراسى الثانى، كما يتم حضور الطلاب للدراسة بالكليات النظرية «يومين» والكليات العملية من 3 لـ 4 أيام.

وبشأن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل، أشار «عبد الغفار» إلى أنه يتم عقده بشكل دورى، وسيتم الاطمئنان من خلاله على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للطلاب، والنظر فى مد البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى، لضمان استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية كافة.

وقالت مصادر لـ«المصرى اليوم» إنه سيتم مد العام الدراسى من شهر إلى «شهر ونصف» إضافية، لتعويض فترة الإجازة وفترة الامتحانات التى قد تستغرق نحو الشهر، مؤكدة أن سيتم بحث المدة الزمنية التى ستتم إضافتها للعام الدراسى الجارى، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، السبت المقبل. وأوضحت المصادر أن الامتحانات ستبدأ فى الجامعات فور استئناف الدراسة، لكن مدتها ستختلف من جامعة لأخرى ومن كلية لأخرى، بحسب الكثافات الطلابية بكل جامعة وكلية على حدة، وذلك بما لا يتجاوز مدة الشهر، بحيث تبدأ الجامعات فى الفصل الدراسى الثانى فى توقيتات متقاربة، على أن يفوّض المجلس الأعلى للجامعات كل رئيس جامعة باتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات وفقًا للمخطط العام.

وتزامنًا مع قرار الوزير ببدء الدراسة فى 27 فبراير الجارى، أعلنت الجامعات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار «كورونا»، مع عقد الامتحانات تحريريًا لجميع طلبة الفرق بالكليات المختلفة، حيث أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تشكيل لجنة مركزية للطوارئ تحت رئاسته، وأيضًا بكل كلية لمتابعة الامتحانات، برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب أو الدراسات العليا ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، تكون مهمتها التعامل مع المشكلات الطارئة فى أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وفى جامعة بنها، شدد الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، على أهمية اتخاذ جميع سبل الحماية والأمان داخل الخيام، ووضع خطط للإخلاء فى الكليات كافة، وعمل محاكاة لها بمشاركة الطلاب.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه سيتم الاستمرار فى عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الجامعية والحرم الجامعى والمسطحات الخضراء، إلى جانب 18 كلية و3 معاهد، وأقسام وعيادات المستشفى الجامعى ومستشفى الطلبة، فى إطار تنفيذ خطة مواجهة كورونا.

كما أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مواعيد عودة الطلاب للمدن الجامعية، ولفت إلى أنه تقرر بدء استقبال الطلاب 23 فبراير الجارى وفق الإجراءات الاحترازية والضوابط التى حددتها الجامعة للسكن.

وفى أسوان، أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، الاستعداد لعقد الامتحانات بخطة مشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، فى حين سيتم إعلان الجداول الامتحانية لجميع الكليات تباعا، مشيرًا إلى أنه تم توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف المتر بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية. وأوضح «غلاب» أن الجامعة تسعى بقوة تجاه عقد الامتحانات إلكترونيًا، اعتبارًا من العام المقبل، فى إطار خطة الجامعة للتحول الرقمى، حيث تمتلك مقومات جيدة من حيث البنية التحتية التكنولوجية وتوافر شبكة الإنترنت، كما أن لديها منصة إلكترونية موحدة للتعلم عن بعد، ويجرى الانتهاء من تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى المعامل البحثية المجهزة.

وأعلنت الجامعة البريطانية الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، فى موعدها المحدد، وأشار الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة، إلى انتهاء جميع الكليات من تجهيز الكشوف الخاصة بجداول امتحانات الترم الأول، وفقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، بالتزامن مع الاستعدادات اللازمة للفصل الدراسى الثانى الذى يبدأ بمجرد الانتهاء من الامتحانات.