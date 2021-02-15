شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا: انخفاض في درجات الحرارة غدا على كل الأنحاء ونشاط للرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الطقس غدا انخفاض في درجات الحرارة على كافة الانحاء ونشاط رياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، هذا وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من منخفض جوي قادم من قبرص يضرب البلاد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأكد بيان لهيئة الأرصاد، أن الطقس غدا بارد نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، بينما يكون دافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وجود نشاط للرياح على جميع الأنحاء.

ويتوقع زيادة الإحساس بالبرودة، وسقوط ثلوج على سانت كاترين ودرجات الحرارة هناك تكون تحت الصفر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية الطقس غدا ، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والجيزة والقليوبية والسويس والإسماعيلية والشرقية والغربية والمنوفية.

الطقس غدا ودرجات الحراره من هيئة الارصاد الجوية

الطقس غدا ودرجات الحراره من هيئة الارصاد الجوية

الطقس غدا : انخفاض في درجات الحرارة على كافة الانحاء ونشاط للرياح

ومن المتوقع أن تسقط أمطار غزيرة رعدية و طقس بارد على السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكقر الشيخ والدقهلية.

وتكوّن ثلوج على وسط سيناء نتيجة الطقس غدا وسقوط أمطار متوسطة مصحوبة بالبرد أحيانًا على العريش ورفح وسانت كاترين ورأس سدر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء هو موسم الانخفاضات العرضية التي تتولد في منطقة الغربيات السائدة وتعم البحر المتوسط من نوفمبر إلى أوائل الربيع، ومن أهم تلك الانخفاضات الجوية التي تؤثر على مصر ما يسمى بـ "انخفاضات قبرص الجوية".

وطالبت بمتابعة الطقس غدا والاعتماد على نشرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أولًا بأول لتحري الدقة.