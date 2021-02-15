شكرا لقرائتكم خبر عن ردود فعل غاضبة بعد «قرارات 14 فبراير».. وجدل بين أولياء الأمور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت قرارات الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، الخاصة بآلية عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول واستئناف الدراسة، جدلًا واسعًا لدى أولياء الأمور بين مؤيد ومعارض، حيث عبر البعض عن سعادتهم بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنح الحرية للطلاب فى اتخاذ قرار الحضور بالمدارس أو استكمال الدراسة بالمنزل عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدين أنه يعكس حرص الرئيس على صحة أبنائهم ومصلحتهم. واعترض أولياء أمور طلاب النقل على قرار تطبيق الامتحانات المدمجة متعددة التخصصات للطلاب بشكل مفاجئ ودون أن يتم تدريبهم على هذا النمط، وتساءل بعضهم عن آلية تنفيذ هذه الامتحانات بعد فترة الإجازة التى تجاوزت الـ50 يوما، وكيفية أداء الامتحان فى 5 مواد على الأقل لطالب بالصف الرابع الابتدائى فى يوم واحد؟. كما عبّر أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية عن غضبهم من قرار تأجيل امتحان الفصل الدراسى الأول حتى نهاية العام الدراسى، مؤكدين أنه لا يجوز المساواة بين طلاب الصف الثالث الابتدائى والثانوية العامة، ودشنوا «هاشتاج»(#إلغاء_دمج_الترمين_للشهادة_الإعدادية)، مطالبين بأداء كل امتحان على حدة أو إلغاء أجزاء من المناهج حتى يستطيع الطلاب الامتحان والتحصيل الدراسى بشكل عادل.

وفى سياق متصل، عبّر طلاب الدبلومة الأمريكية عن غضبهم من قرار الوزير، باعتماد «اختبار EST» فقط واعتباره المؤهل الوحيد لهم منذ 14 فبراير الجارى، ولكن ليس بأثر رجعى، وعدم الاعتراف بامتحانات الـ«SAT» أو الـ«ACT» الممنوحة بعد هذا التاريخ، من حيث تنسيق الجامعات المصرية، والتى تصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بالـ«matching» أو الـ«super matching» عبر نظم التقييم المختلفة قبل نهاية الشهر الجارى.

وأكد الطلاب أن هذا القرار يمثل ظلمًا كبيرًا لهم بالنسبة للراغبين فى التقدم لمنح بجامعات أجنبية، حيث إن الجامعات الأجنبية لا تعترف إلّا باختبار الـ«SAT» أو الـ«ACT»، كما أن اختبار الـ«EST» غير معتمد خارج مصر، وبالتالى فإن الطلاب مطالبون بإجراء الاختبارات الـ3، لضمان قبولهم فى أى منحة داخل أو خارج مصر، وهو ظلم كبير يعرّض مستقبلهم الأكاديمى للضياع.

وفى سياق متصل، شكا طلاب الثانوية العامة، الذين أجّلوا امتحانات العام الماضى، بسبب «فيروس كورونا»، من تنصل الوزير من وعوده، خاصة بعد أن أعلن، فى وقت سابق، أنه يحق لهم تأجيل الامتحان، على أن يؤدوه ورقيًا لعدم استلامهم أجهزة التابلت أو تدريبهم على الامتحانات الإلكترونية، وكذلك نفس الأمر لطلاب المنازل والخدمات والسجون والمؤسسات العقابية. وفوجئ الطلاب، الذين يتجاوز عددهم 100 ألف طالب، بقرار الوزير - بأن جميع الطلاب الراسبين والمؤجلين والمنازل وباقى الفئات سيؤدون امتحانات الثانوية إلكترونيا عبر أجهزة وأماكن توفرها الدولة، وأكدوا أن «شوقى» خدعهم وضللهم وتنصل من وعوده، خاصة أنهم لم يتدربوا على الامتحانات الإلكترونية من قبل ولم يتسلموا أجهزة التابلت، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه العام الماضى، حماية لمستقبلهم. كما عبّر أولياء أمور طلاب الدمج وذوى الإعاقة عن غضبهم من تجاهلهم خلال مؤتمر الوزارة، أمس، وعدم توضيح آلية عقد الامتحانات لصفوف النقل أو الثانوية العامة المدمجين بمدارس التعليم العام والخاص، أسوة بباقى زملائهم، مؤكدين أن تجاهل الوزير لتحديد مصير أبنائهم يقلل من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب العاديين والطلاب من ذوى الإعاقة.