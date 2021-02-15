شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وصول «المنخفض القبرصي»..كيف تحمي نفسك من الأمطار والعواصف؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، منذ ساعات، أن فصل الشتاء موسم الانخفاضات العرضية، تتولد في منطقة الغربيات السائدة وتعم البحر المتوسط من نوفمبر إلى أوائل الربيع، ومن أهم تلك الانخفاضات الجوية التي تؤثر على مصر ما يسمى «بانخفاضات قبرص الجوية»، وتأتي تلك الانخفاضات من غرب البحر المتوسط مرورًا بشمال مصر حتى تصل إلى الجزيرة العربية.

وبمجرد وصولها إلى مصر تتسبب في زيادة سرعة الرياح وهبوب العواصف الرملية، وربما يعقبها سقوط الأمطار، ومن المُرجح حسب الأرصاد الجوية إنطلاق الموجة خلال الأيام المُقبلة، لذا عليك الاستعداد أولًا بالحفاظ على صحتك في ظل تلك الاضطرابات الطقسية، وخاصة مع العاصفة الرملية، التي تسبب صعوبة في التنفس، لذا أولًا التزم بتغطية الأنف بقطعة من القماش، خلال التواجد خارج المنزل.

وتساعدك «الكمامة» الطبية، في الحفاظ على أنفك من الأتربة لكن احتفط بمناديل ورقية حتى تساعدك على عزل أنفك عن الأتربة بشكلًا جيد، تلك النصيحة التي تحمي مرضى الربو ومشاكل الجهاز التنفسي من صعوبة التنفس، فيما يمكنك استعمال الفازلين داخل فتحتي الأنف، حيث يمنع جفاف الأغشية المخاطية، على الجانب الثاني، لا تنسى أن تحمل نظارتك الشمسية لحماية عينيك، حيث تساعدك على الرؤية الجيدة عند سيطرة الأتربة على الأجواء من حولك.

وفي حالة لم تكن مُجبرًا على التواجد خارجًا، يفضل ملازمتك للمنزل، أو اختار الخروج من المنزل للانتقال إلى أماكن مُغلقة فقط، ولا تنسى وجبتك الغذائية الجيدة التي تحملها بصحبتك من المنزل، حتى لا تُجبر على الانتظار بالشوارع من أجل تناول الأطعمة، بالإضافة إلى أهمية حمل زجاجة المياه بصحبتك، أما إذا كنت تقود سيارتك في ذلك الطقس المُحتمل عليك فحص السيارة قبلها وتوقف عن القيادة في حالة استطعت أو السير ببطأ على جانبي الطريق.