شكرا لقرائتكم خبر عن تكلفته لا تتعدى 500 جنيه.. طالب أبو زعبل يبتكر جهازًا لشفط مياة الأمطار وتنقيتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصل الطالب انطونيوس حلمى بشاى حلمى بمدرسة أبوزعبل الثانوية المشتركة، لاختراع نظام لفتح أغطية البلاعات بشكل تلقائي وشفط مياة الأمطار تلقائيا، وتوليد الكهرباء.

وقال «انطونيوس»، إن المشروع تم تقديمه لمسابقة ايسف تحت اسم (قطرة ماء تساوى حياة). واستعرض الطالب ابتكاره قائلا: في ظل مشكلة الأمطار التي كانت تتسبب في تعطيل العمل والدراسة وإعاقة الحركة وفى ظل نقص المياة التي يتعرض لها العالم وبعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التفكير المبتكر في إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تتعرض لها بخاصة المدن الساحلية كانت الفكرة التي توصل إليها بإستخدام الأردوينو والحساسات في هذا المشروع وذلك بوضع حساسات للمطر في مكان مرتفع في أعلى أعمدة الإنارة أو أعلى البيوت بحيث عندما تشعر بالمطر عن طريق البرامج التي تعد لذلك عن طريق الكمبيوتر أو الهاتف تعطى أوامر بفتح البلاعات الموجودة في المكان والتى يوجد بأسفلها موتور شفط بعمل بالإستشعار فيتم شفط مياه الأمطار في خزانات خاصة وبعد ذلك تمر على أربعة مراحل لفلترتها ويتم دفعها إلى المنازل للشرب أو يتم استخدامها في رى الأراضى الزراعية أو في الدفاع المدنى في إطفاء الحرائق والسيطرة عليها.

وأضاف أن تكلفة أجهزة الاستشعار وقطعة الأردوينو لا تتعدى 500 جنيها ويمكنها أن تغطى شارع طويل وتجمع منه الأمطار وايضا يمكن التحكم في النظام كله من الهاتف أو اللاب توب عن بعد عن طريق البرامج الخاصة بها ويمكن ايضا توليد الكهرباء من ذلك المشروع عن طريق سريان المياه داخل المواسير تحرك دينامو يقوم بتوليد الطاقة الكهربائية وبذلك نكون استفدنا من مياه المطر وايضا توليد الطاقة الكهربائية.

وقدم المخترع، شكره وتقديره لكل من ساهم في تشجيعه قائلا: بداية أشكر الله أولا، ثم قيادات كنيسة مارجرجس أبوزعبل، ثم والدتى ووالدى واخى ثم العائلة بأكملها، ثم مدرستي واساتذتى بالمدرسة.