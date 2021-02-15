شكرا لقرائتكم خبر عن «التثقيف الصحي» بالعريش يستقبل طلبة الامتياز من المثقفين الصحيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ريهام الغزال، مدير التثقيف والإعلام بإدارة العريش الصحية، قيام الإدارة باستقبال طلبة الامتياز من المثقفين الصحيين بالمكتبة العلمية الثقافية استعدادًا لتدريبهم للعمل في حملات التوعية التي يتم الإعداد لها لتنفيذها في مختلف الجهات.

وأوضحت "الغزال"، في بيان، الاثنين، أن حملات التوعية التي تنفذها الإدارة مستمرة، بناء على تكليفات الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام بالمديرية، وتوجيهات الدكتور طارق شوكة، مدير عام المديرية، والدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائي

من جانبه، أشار فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة، إلى أن تكليفات مدير مديرية الصحة بتكثيف البرامج التوعوية لحث المواطنين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وذكر أن الأربعاء المقبل سيجري تدريب المثقفين الصحيين على تنفيذ الحملات التوعوية المقرر تنفيذها نهاية فيراير الجاري.