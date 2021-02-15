شكرا لقرائتكم خبر عن 5 غرامات علي المتأخرين عن تجديد البطاقة الشخصية عام 2021 (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، على وجود 5 غرامات مالية، تدفع عن تجديد بطاقة الرقم القومي، فيما أعلنت عن استثناء بعض الفئات لأسباب صحية من تلك الغرامة.

الغرامات على البطاقة الشخصية لعام 2021

- 100 جنيه غرامة تدفع في حالة التأخير عن استخراج البطاقة الشخصية للمرة الأولى بعد بلوغ سن 16 سنة.

- 100 جنيه غرامة في حالة التعامل ببيانات طاقة الرقم القومي القديمة في أمام جهات رسمة.

- 50 جنيها غرامة تدفع في حالة عدم تجديد بيانات البطاقة بعد انتهائها.

- 50 جنيها غرامة تدفع في حالة عدم تحديث البيانات الجديدة، مثل الزواج والمهنة وتغيير محل العمل في المدة لا تتجاوز ٣ شهور.

-50 جنيها غرمة في حالة عدم استخراج بطاقة شخصية حال فقدانها في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.

الحالات المستثناة من تطبيق الغرامة

استثنى قطاع مصلحة الأحوال المدنية حالات في عدم تطبيق الغرامة عليهم مثل، بطاقات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بموجب المستندات التي تثبت حالتهم، بسبب ظروفهم الصحية.

أسعار استمارات البطاقة الشخصية

- 170 جنيه الإستمارة المميزة ويتم استلام المتقدم بطاقة الرقم القومي بعد 24 ساعة من تقديمها.

-120 جنيه سعر الاستمارة العاجلة ويتم أستلام البطاقة بعد 3 أيام.

-45 جنيه سعر الاستمارة العادية ويتم الاستلام بعد 15 يوما.

الأوراق المطلوبة

- شراء استمارة من السجل المدني

- تقديم صورة من البطاقة القديمة لاثبات شخصية والوظيفة ومحل اقامة، أول أي مستند أخر.

شروط استخراجها

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 16 سنة

- يشترك ان يكون مسجلا ولديه بيان ميلاد في السجل المدني.