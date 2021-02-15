شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل دعويين لبطلان انتخابات «المحامين» بجنوب الدقهلية إلى 2 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، برئاسة المستشار محمد محمد مجاهد، اليوم، تأجيل دعويين لبطلان إجراءات انتخابات نقابة المحامين لجنوب الدقهلية لاختيار النقيب والأعضاء إلى جلسة 2 مارس المقبل.

كان المحامون أحمد سامى السيد والمرشح على مقعد جزئية ثان المنصورة، وأحمد سيد رضوان وإبراهيم عبدالسلام، المرشحين على مقاعد عضوية جزئية طلخا أقاموا دعويين منفصلتين لبطلان انتخابات نقابة محامين جنوب الدقهلية الفرعية وذلك لبطلان إجراءات انعقاد الانتخابات، حيث صدر قرار من وزير العدل بعدم إجراء الانتخابات لنقابة محامين جنوب الدقهلية الفرعية بمقار المحامين بالمحاكم، وعليه قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات، 5 فبراير بإجراء الانتخابات بالسرادقات التي ستقام بفناء أو بجوار المحاكم، وبالفعل تم اجراء الانتخابات في سرادقات يوم 8 فبراير.

وانضم للطاعنين المحاميان وائل غالى ومحمد محمود عطية ولفيف من المحامين بالجمعية العمومية لنقابة جنوب الدقهلية الفرعية .

وأكد الطاعنون أن ذلك القرار والإجراء المترتب عليه مخالف لنصوص القانون والذى حدد الأماكن التي يجب أن تنعقد بها انتخابات المحامين على سبيل الحصر وهى: دار النقابة العامة ومقر النقابات الفرعية، وأندية المحامين وهو تحديد دقيق لا يحتمل الشك أو التأويل ويترتب على مخالفة هذا النص حتما وبقوة القانون بطلان الاقتراع الذى جرى خارج الأماكن المحددة بالقانون ، وقدم الطاعنون صورا لإجراء انتخابات المحامين بجنوب الدقهلية في سرادقات.

كما أشار الطاعنون إلى بطلان الدعوة لإجراء الانتخابات بسبب الدعوة للانتخابات بعد 10 شهور من انتهاء مدة المجلس التى انتهت في شهر إبريل 2020 ، في حين ان القانون يؤكد على ضرورة دعوة الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات قبل انتهاء مدة المجلس بـ 60 يوما على الأقل، بينما تمت الدعوة لإجراء الانتخابات في 8 فبراير 2021 أي بعد 10 شهور من انتهاء المجلس وذلك بناء على قرار صدر مخالفا لنصوص قانون المحاماة .

ووأرد الطاعنون بعريضتي الدعويين سببا ثالث لبطلان الانتخابات لاختيار النقيب والأعضاء وهو توجيه الدعوى لإجراء الانتخابات قبل تنقية جدول نقابة المحامين وقبل تطهيره من أسماء المحامين الموتى ومن هم داخل السجون وعنابر مستشفيات الأمراض العقلية، ومن هم مغادرون البلاد .

وقدم الطاعنون خلال الجلسة أسماء لبعض المحامين المغادرين للبلاد والمتوفين والذين مازالت أسماؤهم بجداول المحامين، وطالبوا بالتصريح باستخراج شهادة تحركات للمسافرين وشهادة وفاة لأحد المتوفين .

كما طالبوا بوقف تنفيذ وإلغاء إعلان نتيجة انتخابات نقابة محامين جنوب الدقهلية والتي أجريت في 8 فبراير 2021 ، والحكم ببطلانها، مع ما يترتب عليها من آثار.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 2 مارس المقبل لضم جميع أوراق العملية الانتخابية وجميع القرارات والمخاطبات التي تمت ما بين وزارة العدل ووزارة الصحة ونقابة المحامين والتصريح باستخراج شهادات تحركات للأسماء المنوه عنها في محضر الجلسة والتصريح باستخراج شهادة وفاة المحامين.