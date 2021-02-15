شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع 150 طن مخلفات من مركز الحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولى حي بولاق الدكرور تركيب بلاط إنترلوك بشارع طابا، إلى جانب القيام بتنفيذ حملة اشغالات صباحية على الطريق الدائري وشارع عدلي عبد الشافي، متفرع من شارع ناهيا.

كما تشهد مدينة الحوامدية تطوير عددٍ من الشوارع بتركيب بلاط أنترلوك بالمشاركة مع المجتمع المدني، وغلق سنتر تعليمي بشارع سعد زغلول، بالإضافة إلى رفع عدد 150 طن مخلفات قمامة، وكذلك قام مركز ومدينة العياط برفع كفاءة منظومة النظافة من خلال تجريد طريق مصر أسيوط الزراعي امام قرية جرزا ورفع مستوي النظافة بقريتي وزاوية أبوسويلم بالوحدة المحلية بالقطوري.