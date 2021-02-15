شكرا لقرائتكم خبر عن «السنوسي» يتابع استعدادية التعامل مع هطول الأمطار المتوقعه بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم مساء اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمنطقة المساكن الشرقية ببلطيم، يرافقه لجنة من الرقابة والمتابعة والنظافة العامة ومسؤولي الصرف الصحي، واستهل جولته بزيارة المنطقة الشرقية للوقوف على استعدادات شركة الصرف الصحي لمجابهة الأمطار المتوقعه خلال ساعات .

و شدد رئيس مركز ومدينة بلطيم على الانتهاء من أعمال تسليك بلوعات وبيارات الصرف الصحي، لاستيعاب مياه الأمطار والصرف الصحي للوحدات السكنية .

جاء ذلك بحضور أحمد اللوزي، وأيسر موسى، نائبي رئيس المركز والمدينة .

تسليك البلاعات

تسليك البلاعات

تسليك البلاعات

تسليك البلاعات