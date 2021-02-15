استباقًا لتداعيات «المنخفض القبرصي».. محافظ الإسكندرية يتابع الأحياء لرفع درجة الاستعداد (صور وفيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في خطوة استباقية لما يعرف بـ«المنخفض القبرصي»، الذي حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية، أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء الاثنين، جولة مكبرة على مستوى أحياء المحافظة، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع النوة الحالية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي ستبدأ صباح باكر ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة.

ووجّه المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى. ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكد الشريف في بيان، الاثنين، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة النوة الحالية والتي ستستمر لمدة يومين. فضلا عن التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية.

وذكر أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركات المرافق الحيوية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد على مستوى أحياء المحافظة وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة.

استباقاً لتداعيات "المنخفض القبرصى" .. محافظ الاسكندرية يجرى جولة مكبرة على الأحياء لرفع درجة الاستعداد (صور)

استباقاً لتداعيات "المنخفض القبرصى" .. محافظ الاسكندرية يجرى جولة مكبرة على الأحياء لرفع درجة الاستعداد (صور)

استباقاً لتداعيات "المنخفض القبرصى" .. محافظ الاسكندرية يجرى جولة مكبرة على الأحياء لرفع درجة الاستعداد (صور)

استباقاً لتداعيات "المنخفض القبرصى" .. محافظ الاسكندرية يجرى جولة مكبرة على الأحياء لرفع درجة الاستعداد (صور)

استباقاً لتداعيات "المنخفض القبرصى" .. محافظ الاسكندرية يجرى جولة مكبرة على الأحياء لرفع درجة الاستعداد (صور)