شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «التعليم العام»: نزول طلاب «3 إعدادي» للاختبارات مُجازفة كبيرة حاليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد عبدالتواب، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام، أن القرارات التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم تأتي في مصلحة في الطلاب وأولياء الأمور بشكل كبير، موضحًا أن نزول طلاب 3 إعدادي للاختبارات مجازفة كبيرة خلال الفترة الحالية لأعدادهم الكبيرة.

وأضاف عبدالتواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن طلاب الدمج امتحانات مختلفة عن الامتحانات العادية، حيث إن هناك صياغة مختلفة لأسئلة الامتحان عن الشكل العادي، موضحًا أن هناك طرقا يتم دراستها بخصوص كيفية تنفيذ امتحانات الدمج.

وتابع: «الامتحان المُجمع يقيس قدرات خاصة للطلاب وتم تجربة هذا الشكل من الامتحانات خلال امتحانات التخلف لـ3 إعدادي»، مؤكدًا أن الامتحان سيكون عبارة عن 5 فروع كل فرع به اسئلة خاصة به، حيث إن هناك أسسا ومراعاة للوزن النسبي لكل مادة لوضع الامتحان، مضيفًا: «الامتحانات المُجمعة ليس بها نجاح أو رسوب».