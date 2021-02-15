شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: انعقاد لجنة قيد جدول المشتغلين 23 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، وكيل المجلس، عقد لجنة قيد جدول المشتغلين يوم 23 فبراير الجاري، لمن أتموا مدتهم القانونية.

كان مجلس النقابة اتخذ قرارًا وصفه بغير المسبوق في تاريخ النقابة، بمد فترة تقديم الأوراق للجنة القيد تحت التمرين حتى العاشر من شهر مايو المقبل، لتصل مدة فتح الباب إلى نحو أربعة شهور، وذلك لإتاحة الفرصة لشباب الصحفيين للتقدم لها فور الانتهاء من الفحص النهائي والمنصف لتلك الصحف.