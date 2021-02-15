شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الغد: يوجد صقيع على البلاد خلال ساعات الليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الغد به انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، موضحًا أن هناك حالة من عدم الاستقرار تستمر لثلاثة أيام، وأن هناك نشاطا كبيرا للرياح المحملة بالأتربة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن هناك سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على معظم المحافظات، موضحًا أن درجة الحرارة تنخفض لـ6 درجات مئوية، والقاهرة غدًا تنخفض لـ14 درجة مئوية، والامطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية، ومتوسطة على جنوب الدلتا، بينما هناك أمطار بسيطة ومتوسطة على القاهرة الكبرى.

وأوضح أن هناك حالة من انخفاض الرؤية على الطرق، موجهًا المواطنين بتجنب ممارسة الأنشطة البحرية لارتفاع الأمواج لـ6 أمتار، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب التعرض المباشر للأتربة في المناطق الصحراوية، متابعًا: «درجة حرارة سانت كاترين تصل لـ2 درجة مئوية وهي المعتاد عليها»، مؤكدًا أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة، وتصل على شمال البلاد لـ7 درجات مئوية، والصعيد 5 درجات، موضحًا أن هناك صقيعا على البلاد خلال ساعات الليل بشكل كبير.