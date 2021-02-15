عدم الخروج من المنزل بعد 11 مساء.. نصيحتان من الأرصاد بشأن موجة الطقس السيئ غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع موجة البرودة التي تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر حتى الخميس.

وتشهد البلاد بداية من الغد موجة برودة تنخفض معها درجات الحرارة بصورة كبيرة حيث تصل الحرارة ليلا إلى 6 درجات مئوية يصاحبها أمطار ونشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق.

وقال شاهين لـ"الخليج 365": "ننصح بعدم التعرض المباشر للرياح والأتربة خاصة المدن الجديدة حيث ستكون الحرارة من 6 إلى 8 درجات".

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: بعد الساعة 11 مساء الثلاثاء ينصح بعدم الخروج من المنزل.

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