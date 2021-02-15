شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ كلية اللاهوت لاعتمادها من المجلس الأوروبي للتَّعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والذي تتبعه الكلية، على الاعتماد الرسمي مِن المجلس الأوروبي للتَّعليم اللاهوتي European Council for theological Education (ECTE) لبرامج الكلية المختلفة.

وقال رئيس الإنجيلية: «نشعر بفخر عظيم لهذا الصرح التعليمي الكبير، والذي يسعى دائمًا إلى تحقيق أعلى مستويات الارتقاء الأكاديمي بمقاييس عالمية، من أجل إعداد قيادات مؤهلة على أعلى مستوى لاهوتي وأكاديمي، لخدمة الكنيسة والمجتمع في مصر والعالم العربي».

تقوم كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة بدور تعليمي رائد، لعدد كبير من القسوس والخدام وقيادات المجتمع لجميع القطاعات المختلفة، من خلال عدد من البرامج المتخصصة. كما تعتبر كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة من أعرق مؤسسات التعليم اللاهوتي بالشرق، والتي تأسست عام ۱۸٦۳.