شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم أسوان» تطلق مبادرة «الالتزام والقدوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطلقت إدارة التخطيط والمشروعات بمديرية التربية والتعليم بأسوان، مبادرة (الالتزام والقدوة) والتى يتم تنفيذها بديوان المديرية وتستهدف تحفيز العاملين على ميثاق العمل الوظيفى والتفانى في العمل، واتخاذ المثل والقدوة الحسنة للعاملين بالمديرية، وإضفاء روح الجدية والاخلاص في العمل، وذلك من خلال قيام اللجنة المشكلة برصد دخول أول موظف وأول موظفة إلى ديوان المديرية، وتكريمهم بهدية قيمة مقدمة من إدارة التخطيط والمشروعات باعتبارهم نموذجًا مشرفًا.

وقامت اللجنة بتنفيذ المبادرة اليوم، والتي أسفرت عن حضور عمرو امبابى مدير إدارة التعليم الخاص كأول موظف وقام بالحضور والتوقيع في الدفتر وهناء عبده مدير إدارة التغذية كأول موظفة تقوم بالحضور إلى العمل، بعدها قام وكيل وزارة التعليم بأسوان وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، بتكريم الموظفين المثاليين.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها خلال شهري فبراير ومارس والبداية بديوان المديرية، على أن يتم تعميمها بدواوين الإدارات التعليمية بعد ذلك لتحفيز العاملين على الحضور باكرًا، وسوف تقوم اللجنة باختيار يوم كل أسبوع بشكل مفاجىء لتطبيق المبادرة.