شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 كيلو بانجو وهيروين بحوزة شخصين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الاثنين، من القبض على شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات و3 قطع سلاح أبيض.

كانت الأجهزة الأمنية، خلال حملاتها لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح، ألقت القبض على متهمان بحوزتهما 3 أسلحة بيضاء وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو و25 جرام هيروين.

وتحرر المحضر اللازم، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة.