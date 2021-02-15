شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكوي على «جروب واتس» لأهالي المنيا.. إزالة 3 مطبات عشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، انه في ضوء ما يتم رصده من مشكلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة جروب الواتس «رئاسة مركز ومدينة المنيا» وردت شكوي يتضرر فيها مواطن من وجود 3 مطبات عشوائية خلف جامع الهدي بحي مكة بنطاق حي جنوب المدينة.

وقام أيمن حسانين، رئيس حي جنوب المنيا، بالتنسيق وعمل حملة لإزالة اسباب هذه الشكوى ورفع المطبات العشوائية، وانذار الاهالي بعدم تكرار عمل هذه المطبات، نظرا لما لها من اثار سلبية على تعطيل الحركة وسير المركبات.

وفي سياق متصل بالرد وسرعة الاستجابة لحل شكاوي المواطنين، قال وليد فرحات رئيس حي غرب المنيا، انه وبالتنسيق مع قسم الإنارة العامة تم انارة كوبري مشاة هندسة تأمينا لحياة المارة، كما تم رفع الاتربة الموجودة مع تأكيده على تخصيص دورية لإجراء نظافة الكوبري بصفة دورية لما يمثله الكوبري من اهمية.

ويأتي ذلك في ظل متابعة العميد محمد صلاح ابوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، تنفيذ الحملات اليومية التي تقوم بها الاحياء والقري من رفع الاشغالات وحملات النظافة وصيانة اعمدة الانارة وكشافات الشوارع والطرق العامة.