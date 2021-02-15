شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات المتوسطة والصغيرة بطوخ وشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الاثنين، بجوله لمدينتي شبين القناطر وطوخ، لتفقد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدفع الأعمال بها، وإزاله كافة المعوقات الموجوده.

تأتي الجولة، فى إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات. وبناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

بدأت الجولة، بحسب بيان صحفي، بتفقد «ورشة تصنيع الاحذية» بقرية القشيش بمدينة شبين القناطر، حيث واستمعت للمعوقات التى تواجه أصحاب هذة الورش، وشجعتهم على الاستمرار فى العمل والإنتاج، وذلك بحضور ناصر عبداللطيف نائب رئيس المدينة، وأسامة دسوقى رئيس الوحدة المحلية.

كما تفقدت نائب المحافظ، قرية «إمياي»، التابعه للوحدة المحلية بالعمار بطوخ، المشتهرة بصناعات الجريد الخاصة بأقفاص الفواكه والخضروات والكراسي، كما تم تفقد ورش النجارة وورش الحديد، وتم الاستماع لمتطلبات وشكاوى العاملين بهذه الورش، وتشجيعهم على الاستمرار فى الإنتاج لحين إزالة أسباب المعوقات التى تواجههم، وذلك بحضور مصطفى حسانين نائب رئيس مدينة طوخ، وصبحى عقل رئيس الوحدة المحلية بالعمار.