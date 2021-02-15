شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور السيد أبودهب قائما بأعمال عميد «حاسبات الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، قرارا بتكليف الدكتور السيد محمد أبودهب، للقيام بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

كما أصدر قرارات بتكليف الدكتور محمود مصطفي علام، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، وكيلا للكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور خالد سليمان عبدالحليم ، وكيلاً لكلية السياحة والفنادق لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مايكل مجدي ذكي، وكيلاً لكلية السياحة والفنادق لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.