شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. تطهير وتنظيف التماثيل الأثرية لميادين الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف حي وسط الإسكندرية، مبادرة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالمستوي التراثي والحضاري، لتماثيل ميادين مصر، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، في بيان، الإثنين، إنه تم اليوم البدء في تنظيف تمثال النصب التذكاري للشهداء، الكائن بميدان محطة مصر بحضور عبدالحي شحاتة مدير عام الإدارة العامة لترميم آثار الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي.

وأشار علاء إلى أن خطة العمل تتضمن صيانة ونظافة عدة تماثيل بحي وسط هي: تماثيل حديقة نوبار بميدان الخرطوم وتمثال الخديوي إسماعيل بشارع صفية زغلول خلف المسرح الروماني وتمثال سعد زغلول بحديقة سعد زغلول، تمثال داخل شركة المياه بوابور المياه وتماثيل حديقة الخالدين بجامع إبراهيم، إلى جانب تمثال نوبار باشا وتمثال الإسكندر الأكبر اللذين بدأ العمل بهما بالفعل وذلك ضمن خطة أكبر لصيانة جميع تماثيل ميادين الإسكندرية ومصر.