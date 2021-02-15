شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 200 متر مخلفات بطول ألف متر في أرمنت الحيط غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر عن تكثيف مجهودات حملات النظافة والتجميل بالمركز والقرى التابعة له.

وقال «عاشور» في بيان، الاثنين، إن الوحدة المحلية لأرمنت قامت بتسيير حملة نظافة استهدفت مدينة أرمنت الحيط حيث تَم تكثيف أعمال النظافة وتمهيد شارع الشهيد محمد رأفت حتى نهاية الطريق وطريق البقالة ابتدءا من أرمنت الحيط حتى حدود قرية المريس التابعة لمركز الطود، وتم رفع ٢٠٠م٣ قمامة ومخلفات مباني بإجمالي طول ١٠٠٠م بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت.

وتمت تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس مرافق أرمنت الحيط ومشرفين وعمال النظافة والتجميل، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.